Vera Magalhães critica decisão de enviar ministro da Justiça para negociar prisão de Jefferson

247 - "Todo o enredo do atentado cometido pelo ex-deputado Roberto Jefferson contra dois agentes da Polícia Federal ao resistir a uma ordem de prisão é absurdo", escreve a jornalista Vera Magalhães em sua coluna no Globo, destacando que o envio do ministro da Justiça, Anderson Torres, por Jair Bolsonaro ao Rio de Janeiro para negociar a rendição do condenado "é desvio de função de um funcionário público e uso da máquina estatal pelo presidente em favor de um aliado político".

A jornalista faz um questionamento que demonstra a incoerência de Bolsonaro. "Alguém poderia imaginar ou justificar, por exemplo, se Bolsonaro enviasse o ministro da Justiça à casa de um traficante, como Marcola, por exemplo, que ele adora associar ao ex-presidente Lula, para negociar os termos de sua rendição?"

Ao enfatizar seu questionamento, Vera Magalhães afirma que o atentado cometido pelo bolsonarista Roberto Jefferson contra o delegado Marcelo Vilella e a policial Karina Lino Miranda de Oliveira não só é desobediência ao cumprimento de ordem judicial e tentativa de homicídio como guarda características de terrorismo, pela conotação política que o próprio petebista deu à ação.

