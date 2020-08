“Verdade, meia-verdade ou fake news?”, questiona Bolsonaro sobre pesquisa Datafolha

Jair Bolsonaro usou as redes sociais para comentar a pesquisa Datafolha, divulgada nesta sexta-feira (14) que mostra que ele registra o maior índice de aprovação desde o início do governo. “Verdade, meia verdade ou fake news?”, postou edit

Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Jair Bolsonaro foi às redes sociais logo cedo, antes das 6h desta sexta-feira (14), usar a pesquisa Datafolha, que mostra o maior índice de aprovação do presidente desde o início do governo, para incitar apoiadores.

Na publicação, o presidente, que já declarou abertamente sua inimizade com a Folha de S.Paulo, destaca a capa da edição do jornal com a manchete “Bolsonaro tem aprovação recorde; rejeição cai 10 pontos”, e ironiza a publicação da família Frias, que acusou diversas vezes de divulgar notícias falsas contra ele.

“Verdade, meia verdade ou fake news?”, escreve Bolsonaro, junto a um “bom dia a todos”.

A pesquisa revela que mesmo em meio às críticas pela condução das medidas de combate ao coronavírus a aprovação de Jair Bolsonaro aumentou cinco pontos porcentuais – ante o último levantamento realizado em junho – e chegou a 37% de avaliação ótimo ou bom, o maior índice desde o início de seu mandato.

