Vereador bolsonarista diz que varíola dos macacos é “a nova Aids” para tentar cancelar parada gay

247 - O vereador Vinícius Aith (PRTB) usou uma fake news sobre a varíola dos macacos para tentar impedir a realização da parada gay em Sorocaba, interior de São Paulo. As informações são do portal Correio do Interior.

Aith disse que a varíola dos macacos “é a nova Aids”, e por conta disso o evento não poderia acontecer.

O vereador ainda pediu que a Prefeitura cancelasse a parada gay, mas, de acordo com a reportagem, a tendência é que o prefeito Rodrigo Manga vete o projeto.

Desde que foi eleito como vereador, em 2020, Aith sempre se mostrou contra as pautas LGBTQA+, acrescenta o texto.

