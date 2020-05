Versão dos Bolsonaros para negar vazamento na PF é desmascarada

Fabrício Queiroz, o amigo do clã Bolsonaro e Flávio já eram alvo do Ministério Público e relatório do Coaf apontava detalhes de movimentação suspeita antes da deflagração da operação edit

247 - O policial militar aposentado Fabrício Queiroz, amigo de Jair Bolsonaro ​e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, era alvo de investigação no Ministério Público do Rio de Janeiro no momento em que foi exonerado do antigo gabinete do filho do presidente na Assembleia Legislativa do Rio, em outubro de 2018.

Um relatório do Coaf já apontava movimentação de recursos atípica, de Queiroz. Esse relatório já estava nas mãos da Polícia Federal, da Procuradoria da República e do Ministério Público do Rio, informa o jornalista Italo Nogueira na Folha de S.Paulo.

Queiroz era tratado no MP-RJ como investigado numa apuração sobre pagamento de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro.

Essas investigações e esse relatório federal contradizem com a versão da família Bolsonaro depois que o empresário Paulo Marinho à Folha de S.Paulo que o senador foi informado sobre a presença de Queiroz no relatório do Coaf por um delegado da PF.

