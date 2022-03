Viagem à Alemanha gera crise interna na campanha de Moro

Aliados do ex-juiz parcial criticam sua ida ao país europeu enquanto há negociações pendentes no Brasil edit

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados do ex-juiz parcial e pré-candidato a presidente Sergio Moro (Podemos) estão instisfeitos com sua viagem à Alemanha, informa o jornal O Globo. Para eles, Moro deveria ficar no Brasil e intensificar as negociações pendentes para a filiação de pré-candidatos a sua legenda e para a formação de palanques estaduais.

>>> Na Alemanha, Moro faz cara de bravo e protesta contra condenação de Dallagnol pelo STJ

"É uma viagem inadequada. Estou 24 horas filiando pré-candidatos a deputado federal e estadual. Essa é a missão de todo presidenciável", afirma o deputado José Nelto (Podemos), defensor da candidatura de Moro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Pessoas próximas à direção do Podemos dizem que a viagem de Moro causou mal-estar dentro da própria campanha. Além de inoportuna, a viagem, na avaliação dos críticos, é irrelevante, já que não incluiria conversas com nenhum chefe de Estado.

Há quem diga ainda que o ex-juiz deveria estar no Brasil participando das conversas entre MDB, PSDB e União Brasil, que articulam uma candidatura única ao Palácio do Planalto para reduzir os nomes da terceira via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Podemos apoiou a viagem. “Se a coordenação da pré-campanha presidencial considerou relevante a agenda internacional, tem total apoio do partido”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE