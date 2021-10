Viagem do governo Bolsonaro a Dubai bancaria 100 bolsas de mestrado

Com 69 pessoas, comitiva do governo Bolsonaro custará pelo menos R$ 3,6 milhões aos cofres públicos edit

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O custo milionário da comitiva do governo Bolsonaro para Dubai bancaria pelo menos cem bolsas completas de mestrado pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que vem amargando cortes orçamentários. Com 69 servidores, a viagem para a Expo Dubai, do setor de turismo, custará pelo menos R$ 3,6 milhões aos cofres públicos.

O levantamento de gastos da comitiva de nove ministérios e da Vice-Presidência foi divulgado nesta quinta-feira (14/10) pelos repórteres Natália Portinari, Daniel Gullino e Naira Trindade. A viagem para Dubai, que já custou até o momento R$ 1,17 milhão, terá 24 pessoas do governo a mais do que a Assembleia Geral da ONU, em Nova York no mês passado.

Uma bolsa completa de mestrado do CNPq sai por no máximo R$ 36 mil: são R$ 1.500 mensais por até dois anos. O valor é 1% do custo mínimo da viagem à Expo Dubai.

