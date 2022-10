Viagem eleitoreira de Bolsonaro a Londres custou mais de R$ 800 mil aos cofres públicos

A maior despesa com a viagem de caráter eleitoral feita por Jair Bolsonaro, sob a alegação de participar do funeral da Rainha Elizabeth, foi com aluguel de carros: R$ 475 mil edit

247 - O Itamaraty gastou ao menos R$ 881 mil com a viagem de cunho eleitoral que Jair Bolsonaro (PL) fez à Inglaterra, em setembro, sob a expectativa de participar das cerimônias fúnebres da morte da Rainha Elizabeth.

Na ocasião, ele fez um discurso aberto em prol de sua campanha pela reeleição na sacada da embaixada brasileira e atacou as urnas eletrônicas, além de criticar o sistema eleitoral do Brasil. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, proibiu que o pronunciamento fosse utilizado pela campanha bolsonaristas

Segundo reportagem do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “a maior despesa do Itamaraty foi com aluguel de carros: R$ 475 mil, segundo documentos obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. A Presidência ainda não respondeu a um pedido da coluna para detalhar quanto gastou no périplo”.

