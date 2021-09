Vice-governador de Rondônia defende “destituição do STF e criminalização do comunismo” (vídeo)

Apoie o 247

247 - O vice-governador de Rondônia, Zé Jodan (PSL), aparece em um vídeo que circula nos aplicativos de mensagens no meio de um acampamento, aparentemente em Brasília, às vésperas da manifestação antidemocrática em apoio a Jair Bolsonaro. A informação é do site Tudorondonia.

Enrolado numa bandeira do Brasil, o empresário de Rolim de Moura, ligado ao agronegócio, circula entre os manifestantes e promete que, amanhã, no Dia da Independência, “o Brasil inteiro vai tremer”.

“Queremos a destituição do STF e uma nova Constituição criminalizando o comunismo no Brasil”. defende o vice-governador.





