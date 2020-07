Vice-líder do governo Bolsonaro que xingou ministro do STF vai se filiar ao PTB de Roberto Jefferson

O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) e vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara confirmou à reportagem que aceitou o convite edit

247 - O deputado federal Otoni de Paula (PSC-RJ) e vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara, que xingou e atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em vídeo divulgado na internet, foi convidado a se filiar ao PTB pelo presidente da legenda, Roberto Jefferson. Ele confirmou à reportagem que aceitou o convite. A informação é do jornal O Globo.

Otoni apoiará a candidatura da ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha de Jefferson, à prefeitura do Rio. Como recompensa, o PTB deve apoiar o vice-líder de Bolsonaro na câmara para disputar o governo do estado do Rio em 2022, acrescenta a reportagem.

