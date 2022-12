Vice-presidente chinês virá à posse de Lula em Brasília

Apoie o 247

247 - O embaixador da China no Brasil, Zhu Qingqiao, confirmou que o vice-presidente chinês, Wang Qishan, estará presente na posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 1º de janeiro, em Brasília. Ele será acompanhado dos ministros chineses de Relações Exteriores, Comércio e da Comissão de Planejamento e Desenvolvimento.

O diplomata reuniu-se com o futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, nesta sexta-feira (23,), informa a Folha de S. Paulo. Eles discutiram a retomada do Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva, de US$ 10 bilhões, a ser gerido pelo BNDES.

Segundo o jornal, eles também discutiram parcerias entre os países para áreas como transição energética, transição digital, nova indústria e descarbonização.

