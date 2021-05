Vice-presidente da Câmara elogia encontro entre Lula e FHC e cutuca tucanos que criticaram

247 - A repercussão do encontro entre os ex-presidentes Lula (PT) e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) movimentou Brasília.

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM) usou as redes sociais para criticar a postura de “líderes do campo democrático” que foram contra o encontro

“É lamentável a pequenez de alguns líderes do campo democrático. Independente de compromissos eleitorais, criticar um gesto de civilidade democrática entre dois ex-presidentes é de uma miopia política impressionante em qualquer tempo, mais ainda em tempos de ataques a democracia”, escreveu Ramos.

A afirmação foi um recado a lideranças tucanas, como o presidente nacional da legenda que disse que “encontro ajuda a derrotar Bolsonaro, mas não faz bem a um potencial candidato do PSDB”.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que pretendia ser candidato a presdiente, também reagiu: “Num país democrático é natural q dois ex-presidentes possam conversar sobre política. Mas também é natural que não se esqueça da história. Conversar com todos é premissa de quem deseja o fim do “nós contra eles”. Mas eu não aceito que o Brasil ande pra trás. Confio que FH tb não”.

