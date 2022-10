Vice-presidente do PSDB se junta a bolsonaristas na ofensiva contra institutos de pesquisas eleitorais

Projeto do deputado Carlos Sampaio não especifica quais seriam os critérios para classificar os levantamentos como fraudulentos, mas propõe punir os responsáveis com prisão e multa edit

247 - O deputado federal e vice-presidente nacional do PSD, Carlos Sampaio (SP), se somou a ofensiva de parlamentares bolsonaristas que visam criminalizar as pesquisas de intenção de voto. De acordo com a coluna do jornalista Igor Gadelha, do Metrópoles, Sampaio já apresentou um projeto na Câmara dos Deputados visando punir os responsáveis pelo que descreve na proposta como “‘pesquisas fraudulentas’”.

Ainda segundo a reportagem, apesar do projeto não especificar quais seriam os critérios utilizados para classificar os levantamentos como fraudulentos, “Sampaio propõe punir os responsáveis com até dez anos de prisão e multa de R$ 150 mil a R$ 200 mil”.

“Julgo extremamente relevante e de grande proveito para o nosso sistema democrático que algumas medidas para o aperfeiçoamento do controle da atuação dos institutos de pesquisa sejam tomadas, reforçadas pelo agravamento da punição a fraudes e irregularidades praticadas em pesquisas eleitorais”, diz o texto do deputado.

Na quinta-feira (6), o líder do governo Bolsonaro na Câmara, deputado Ricardo Barros (PP-PR), também apresentou um projeto de lei para punir os institutos de pesquisa.

A medida é vista como mais uma estratégia de Jair Bolsonaro (PL) contra os institutos. Desde que perdeu para o ex-presidente Lula no primeiro turno da eleição, Bolsonaro vem atacando as instituições de pesquisa.

