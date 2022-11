Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin irá coordenar transição de governo

Apoie o 247

Sputnik Brasil - Nesta terça-feira (1º), a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, anunciou que o vice-presidente eleito do Brasil, Geraldo Alckmin, será responsável pela coordenação da transição de governo.

Durante coletiva de imprensa, Hoffmann confirmou o nome de Alckmin na coordenação da transição do governo do presidente brasileiro, Jair Bolsonaro (PL), para o do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Lula assume o governo do país em 1º de janeiro de 2023.

O ministro das Comunicações, Fabio Faria, disse à Reuters que o presidente, Jair Bolsonaro, não contestará sua derrota nas eleições e se dirigirá à nação ainda hoje (1º).

Entretanto, Bolsonaro estaria tentando encontrar com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no Palácio da Alvorada antes de fazer o pronunciamento, contudo, os magistrados estariam resistindo em se reunir com presidente até que ele reconheça a derrota nas urnas para o ex-presidente Lula, segundo o jornal O Globo.

De acordo com interlocutores, Bolsonaro quer falar sobre a eleição, mas não há indicativo que resistirá ao resultado das urnas. No entanto, desde domingo, o presidente se mantém isolado e ainda não fez qualquer declaração reconhecendo a derrota.

