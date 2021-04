(Vídeo) Atila Iamarino chora em live: “Que dignidade é internar alguém sem ter a condição de anestesiar a pessoa”

"É um sistema de saúde como o SUS, que não vai dar o melhor atendimento do mundo, mas que agora as pessoas entram com medo de que vão ser mortas lá dentro", afirmou o biólogo Atila Iamarino ao falar da morte de um conhecido de um amigo, de "trinta e poucos anos". "Que dignidade é internar alguém sem ter a condição de anestesiar a pessoa", disse edit

247 - O biólogo Atila Iamarino chorou em live na noite dessa segunda-feira (19) ao comentar "o que o Brasil fez de errado", ao falar da morte de um conhecido de um amigo, de "trinta e poucos anos".

"Esse conhecido, quando entrou na UTI estava pedindo para a família não internar ele. Porque ele ia morrer. Porque iam matar ele lá dentro desta UTI. É isso que estão roubando da gente: é a dignidade, é a esperança de você ter um atendimento de saúde", afirmou.

"E desculpa ficar mexido assim, mas é isso que eu não queria passar ou ver com alguém próximo. Mas é essa esperança de vida que nos está sendo roubada, que está sendo roubada no lixo. De você ter um atendimento de saúde numa boa hora, a segurança de sair para fazer coisas essenciais, de levar meia vida. Porque o mundo inteiro está em uma meia vida com a pandemia. Não é brasileiro que está trancado em casa", acrescentou.

De acordo com o pesquisador, "o que a gente está perdendo como nação é isso que a gente podia ser". "É um sistema de saúde como o SUS, que não vai dar o melhor atendimento do mundo – que tem filas, que sempre teve falhas, que sempre faltou leito -, mas que agora as pessoas entram com medo de que vão ser mortas lá dentro. Que dignidade é internar alguém sem ter a condição de anestesiar a pessoa", disse.

April 20, 2021

