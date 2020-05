(Vídeo) Bolsonaristas convocam para invasão do STF: “Dar cabo dessa patifaria”

Em vídeo, um dos manifestantes afirma que há "um comboio organizado para chegar a Brasília até o final desta semana, no dia 8 de maio de 2020", para dar "cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos" edit

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro estão convocando a população, pelas redes sociais, a invadir o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Em vídeo, um dos manifestantes afirma que há "um comboio organizado para chegar a Brasília até o final desta semana, no dia 8 de maio de 2020".

"Pelo menos com 300 caminhões, muitos militares da reserva, muitos civis, homens e mulheres, talvez até crianças, para nós darmos cabo dessa patifaria que está estabelecida no nosso país há 35 anos, por aquela casa maldita ali, STF, com 11 gângster, que têm destruído a nossa nação. São aliados com o Foro de São Paulo e o narcotráfico internacional", diz.

Em outra gravação, o apoiador afirma que os manifestantes farão uma "intervenção militar no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal".

Um dos manifestantes é Marcelo Stachin, que tem participado de campanhas pela criação do Aliança Pelo Brasil. O outro, Paulo Felipe, é defensor de Jair Bolsonaro que aparece na convocação para o próximo domingo (10/05).

A convocação do ato vem na esteira dos estímulos do próprio Jair Bolsonaro, que vê nos ataques ao STF e ao Congresso uma maneira de evitar um maior derretimento do governo, que vê sua popularidade cair cada vez mais, com as crises da economia e do coronavírus.

Pesquisa do site Jota, especializado na área jurídica, apontou que a avaliação positiva do governo Jair Bolsonaro é de apenas 19%. No primeiro levantamento feito neste mês o percentual era de 31%. A avaliação negativa passou de 35% em março para 49% na pesquisa atual. Os dados foram coletadas nos dias 25 e 26 de abril.

Outro levantamento, do Atlas Político, feito com 2.000 pessoas entre os dias 24 e 26 de abril, e divulgado pelo jornal El País, mostrou que 54% dos brasileiros são a favor do impeachment de Jair Bolsonaro.

