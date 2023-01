(Vídeo) Bolsonaristas em QG agridem homem com tapa no rosto: "estava tentando desmontar"

"E aí 'Dino Silva Sauro', não vai tirar o povo das ruas não?", provocou um perfil bolsonarista ao postar o vídeo da agressão no Twitter edit

Apoie o 247

ICL

247 - Bolsonaristas acampados em frente ao QG de Brasília agrediram, nesta terça-feira (3), um homem - sem identidade revelada - com um tapa no rosto alegando que ele estava tentando desmontar o movimento golpista.

>>> Grupo Prerrogativas pretende acionar a Justiça para obrigar Múcio a acabar com atos golpistas em frente aos quartéis

"O cara tentou entrar no QG de Brasília ontem com intenção de desmontar, foi muito bem recebido pelo povo e teve que ser escoltado e salvo pelo Exército. E aí "Dino Silva Sauro", não vai tirar o povo das ruas não?", escreveu um perfil bolsonarista ao postar o vídeo da agressão no Twitter.

O texto contém provocação ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que já afirmou que pretende desmobilizar os movimentos golpistas à força se necessário .

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.