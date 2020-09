(Vídeo) Damares pede censura de filme da Netflix, não comenta piada sexista de Bolsonaro e defende gravidez de criança estuprada

247 - A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, defendeu a censura ao filme francês “Lindinhas” (“Mignonnes”), na Netflix, ao apontar erotização precoce de meninas. Durante o programa Conversa com Bial, o apresentador citou a piada eita por Jair Bolsonaro em uma live, expondo uma garota de 10 anos. "Você deu um pito nele ou vai dar?", questionou ele.

Damares afirmou que não viu a cena. Para a ministra, Bolsonaro "é um homem que luta contra todos os tipos de erotização de criança, de banalização da pedofilia, de banalização da pornografia infantil".

Bial pergunta se ela gostaria de ver naquele momento. "Eu quero assistir ela inteira, e parece que ela foi longa. Eu não gostaria de assistir agora", disse.

Damares diz q não teve tempo de assistir a uma live onde Bolsonaro fez piada de conotação sexual pra uma criança de 10 anos, Mas teve tempo pra assistir ao filme "Cuties" da Netflix q é uma critica a erotização de crianças. É uma hipocrisia gritante ! pic.twitter.com/OzbBQWaIHo — Renata de Souza (@RenataV32913408) September 18, 2020

Depois de falar grosso contra suposta sexualização infantil de filme, Damares é questionada sobre o presidente Bolsonaro ter erotizado uma menina de 10 anos numa live. Diz não ter visto, estar trabalhando muito. Devia passar menos tempo vendo Netflix.pic.twitter.com/Fcmq9r7p6Y September 18, 2020

A ministra também defendeu que a menina estuprada pelo tio dos seis aos dez anos de idade, no Espirito Santo, deveria ter levado a gravidez adiante e feito uma cesárea.

"Eu acredito que o que estava no ventre daquela menina era uma criança com quase seis meses de idade e que poderia ter sobrevivido. Discordo do procedimento do Dr. Olímpio, mas discordo de tudo o que aconteceu em torno dessa criança", continuou.

"Os médicos do Espírito Santo não queriam fazer o aborto, eles estavam dispostos a fazer uma antecipação de parto. Seriam mais duas semanas, não era ir até o nono mês, a criança [não iria] ficar nove meses grávida. Mais duas semanas e poderia ter sido feito uma cirurgia cesárea nessa menina, tiraria a criança, colocaria em uma incubadora e se sobrevivesse, sobreviveu. Se não, teve uma morte digna", completou.

O aborto foi realizado em Recife pelo Dr. Olímpio Moraes Filho, após autorização do juiz Antonio Moreira Fernandes, da Vara de Infância e da Juventude de São Mateus (ES).

