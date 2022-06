Vídeo mostra cachorro sendo arrastado por carro em rua de Manaus (vídeo; imagens fortes)

Apoie o 247

ICL

247 - Um vídeo que mostra um cachorro amarrado pelas patas da frente sendo arrastado por uma caminhonete pelo asfalto de uma rua em Manaus (AM) provocou a revolta dos internautas nas redes sociais.

“Essas imagens acabaram de chegar até o meu direct onde mostra uma S10 vermelha arrastando um animal indefeso próximo ao igarapé do passarinho! compartilhem até encontrarmos o dono desse veículo!! Isso é crime, caso seja comprovado o dolo, é cadeia!”, postou o vereador vereador Capitão Carpê (Republicanos), que divulgou as imagens em sua conta no Instagram.

Nas imagens é possível ver o animal aparentemente desacordado enquanto era arrastado pelo veículo. A caminhonete só desacelera quando o motorista percebeu que estava sendo filmado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em um comentário feito na postagem, a deputada Joana Darc (União Brasil), afirmou que já havia localizado o endereço do motorista e que iria até o local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja o vídeo (imagens fortes).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE