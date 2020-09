Vídeo que mostra chuva no Pantanal durante este fim de semana é de agosto

Internautas compartilharam o video como se a chuva que cai sobre a região do Pantanal fosse deste fim de semana. No entanto, a chuva comemorada por muitos ocorreu no mês de agosto de 2020 edit

247 - É do dia 20 de agosto deste ano o vídeo da chuva no Pantanal que tem viralizado na internet. As imagens foram feitas no município de Miranda (MS). A reportagem é do portal G1.

"Quem dera se fosse [mais recente]", afirma a produtora rural Célia Aparecida Zanetti, autora das imagens que ganharam as redes sociais.

A produtora que fez o vídeo que viralizou relembra o momento em que as imagens foram gravadas. "Foi no dia 20 de agosto. Choveu muito. Foi lindo", conta Célia. Naquele período, a região já sofria com as queimadas e a água que caiu do céu ajudou a apagar o fogo, trazendo alívio para a fauna, flora, combatentes e moradores da região.





