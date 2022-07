Villas Bôas foi exonerado de assessoria do governo após questionamento de reportagem

Apoie o 247

ICL

247 - Exonerado do cargo de assessor especial do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) em 21 de junho, o general Villas Bôas não deixou o cargo "a pedido" próprio, segundo a revista Piauí.

Na verdade, quatro dias antes, a equipe de reportagem da revista havia entrado em contato com o GSI para questionar se Villas Bôas ainda estava na folha de pagamentos do órgão - seu salário era de R$ 13.623,39 - e se ele cumpria as 40 horas de trabalho semanais.

Sem resposta, a Piauí voltou a contatar o GSI no dia 20. Desta vez, um "alto funcionário, militar" respondeu, afirmando que o general seria exonerado "naquele mesmo dia", para evitar o constrangimento de ser exposto como funcionário-fantasma em uma reportagem. Além disso, evitaria que o governo fosse acusado de mantê-lo numa sinecura.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo assim, a reportagem seguiu questionando se Villas Bôas de fato trabalhava no órgão e quais atividades desempenhava. O general Augusto Heleno, então, respondeu em nota enviada pela assessoria de imprensa:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O General Villas Bôas é Assessor do GSI.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

General Heleno.”

No dia seguinte, foi publicada a exoneração de Villas Bôas em edição extra do Diário Oficial. Ele estava no órgão desde janeiro de 2019, sendo que se aposentou do Exército em março daquele ano.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE