Vinte governadores são contrários à tentativa do governo Bolsonaro de desidratar o Fundeb

247 - A semana começou com mais um embate entre o governo Bolsonaro, governadores e Câmara dos Deputados. A Câmara se prepara para votar a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que renova o Fundeb, principal mecanismo de financiamento da educação básica.

O governo tenta desidratar o texto da deputada Professora Dorinha (DEM-TO).Vinte governadores são contrários a essa ofensiva do governo Bolsonaro contra o Fundeb. Apenas os governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas e Rondônia não assinaram a carta. A mobilização foi liderada pela governadora Fátima Bezerra (PT-RN), informa o Painel da Folha de S.Paulo.

No sábado (18), o governo sugeriu a líderes partidários que as novas regras do Fundeb só começassem a vigorar a partir de 2022 e que metade da complementação adicional de 10% da União fosse repartida com o Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família.

