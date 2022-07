Violência política: PF vai antecipar escolta de presidenciáveis com 'viaturas VIP'

Apoie o 247

ICL

247 - Temendo atos de violência política contra os candidatos à Presidência da República, a Polícia Federal antecipou o período de escolta e adquiriu viaturas blindadas - apelidadas de “carros VIP” pela corporação - para realizar os deslocamentos dos postulantes.

De acordo com a CNN Brasil, o reforço da segurança “começará a partir da definição dos nomes nas convenções partidárias, previstas para o intervalo entre 20 de julho e 5 de agosto. Nos últimos pleitos, a segurança começou a partir do início das campanhas que, neste ano, está marcada para 16 de agosto”.

Ainda segundo a reportagem, a decisão de antecipar as medidas de segurança foi tomada antes antes do assassinato de Marcelo Arruda, dirigente do PT no Paraná, por um apoiador de Jair Bolsonaro. O caso de violência política aconteceu no sábado (9), em Foz do Iguaçu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE