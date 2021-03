Visando 2022, Bolsonaro busca aproximação com o centrão, militares e polícias

Agravamento da pandemia e a retomada dos direitos políticos do ex-presidente Lula levaram Jair Bolsonaro a fazer novas concessões ao centrão, além de buscar uma aproximação com os militares e as polícias, duas de suas principais bases de apoio edit

247 - O agravamento da pandemia da Covid-19 e a retomada dos direitos políticos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após a anulação das condenações da Lava impostas pelo ex-juiz Sergio Moro, levaram Jair Bolsonaro a fazer novos acenos ao centrão, além de buscar uma aproximação com os militares e as polícias, duas de suas principais bases de apoio.

De acordo com o jornal O Globo, Bolsonaro promoveu alterações na PEC Emergencial visando a promoção de servidores, incluindo policiais, além de ter saído em defesa da vacinação em massa da população contra a Covid-19, definida como prioridade pelos presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Nesta linha, ele também exonerou o publicitário Fabio Wajngarten da Secretaria de Comunicação. Wajngarten será substituído pelo almirante Flávio Rocha.

Nesta quinta-feira (11), durante transmissão ao vivo pela internet, Bolsonaro também confirmou que retomou o diálogo para retornar aos quadros do PSL, partido pelo qual foi eleito e que se afastou pouco após assumir o comando do Executivo. O PSL possui uma das maiores bancadas da Câmara e também é uma das legendas mais beneficiadas com recursos do fundo eleitoral.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.