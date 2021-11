Visita de Bolsonaro a ditaduras no Oriente Médio impulsionou articulação com a extrema direita

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O giro de Jair Bolsonaro pelo Oriente Médio, durante o qual o ocupante do Palácio do Planalto estreitou relações com monarquias absolutistas, antidemocráticas e violadoras dos direitos humanos, serviu também para impulsionar as atividades de um instituto dirigido por seu filho Eduardo, votado para articular a extrema-direita na América Latina e no plano global.

"Na esteira das visitas de Bolsonaro a Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Qatar, o Instituto Conservador Liberal aproveitou para consolidar acordos com entidades da região que haviam sido assinados anteriormente", informa o jornalista Fábio Zanini na Folha de S.Paulo.

Um desses acordos foi firmado com o Emirates Policy Center (EPC), um think tank sediado em Abu Dhabi. Eduardo Bolsonaro e o diretor-executivo do ICL, Sergio Sant’Ana, participaram de um seminário do EPC, e depois assinaram um memorando de cooperação com a entidade, para troca de informações e realização de eventos.

PUBLICIDADE

O jornalista afirma que "embora seja formalmente independente, o instituto tem ligação política estreita com os governantes dos Emirados Árabes".

Outro contato presencial ocorreu no Bahrein, onde Jair Bolsonaro participou de um evento promovido pelo Centro Global Rei Hamad Para a Coexistência Pacífica, uma entidade ligada à monarquia desse país.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE