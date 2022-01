Vital Nolasco, militante histórico do PCdoB, morre aos 75 anos

Apoie o 247

247 com portal Vermelho - O líder operário e ex-vereador de São Paulo Vital Nolasco morreu na madrugada desta quarta-feira (19) aos 75 anos. Nolasco, militante histórico do PCdoB, faleceu em decorrência de complicações resultantes de uma fibrose pulmonar crônica.

“Venho informar com muita tristeza, infelizmente, a morte do Vital no dia de hoje”, postou o filho do militante, Daniel Nolasco, nas redes sociais. “Ele lutou bravamente pela vida durante esses 14 dias em que ficou internado. Foi acometido por uma fibrose pulmonar ou de origem idiopática ou oriunda de refluxo gástrico, de forma rápida. Nós, da família, agradecemos a todos os companheiros e companheiras pelos pensamentos positivos e manifestações de força, nesta hora difícil”, completou.

A presidenta nacional do PCdoB, Luciana Santos, afirmou, em nota, que Nolasco “foi um dos principais líderes de uma geração de operários que se projetou no cenário político do país e do estado de São Paulo”. “O legado de Vital Nolasco, erguido em mais de meio século de militância revolucionária, seja no sindicato e nas lutas de sua classe, seja no parlamento, seja nos movimentos sociais, e sempre no seu Partido, o PCdoB, seguirá como exemplo e alimento à jornada transformadora. Vital Nolasco, presente, hoje e sempre!”, disse ela na nota.

“O passamento de Vital Nolasco dói. É mais um dos comunistas que entram na galeria dos que sempre serão lembrados como exemplo de vida e luta”, ressaltou Walter Sorrentino, vice-presidente nacional do PCdoB, que conheceu Vital em 1982. “À sua companheira de toda uma vida, a combativa Ester, seus filhos Patrícia, Daniel e Iara, os genros, noras e netos, ficam os melhores sentimentos para compartilhar a dor da perda e a certeza de que Vital será um ponto luminoso do panteão de nosso partido. Ele nunca será esquecido”, destacou em seguida.

O presidente do PCdoB em São Paulo, Wander Geraldo, ressaltou que “Vital foi um desses comunistas que influenciaram gerações pela abnegação, pelo exemplo e pela fidelidade às lutas da classe trabalhadora. A memória de sua trajetória será sempre uma inspiração para aqueles que lutam pela emancipação dos trabalhadores, pelas causas democráticas e patrióticas e pelo socialismo”, registrou Wander, em nome da Comissão Executiva do PCdoB São Paulo.

Vital Nolasco nasceu em Belo Horizonte (MG), em 16 de dezembro de 1946. Ele iniciou sua trajetória política ainda na adolescência, quando integrou a Juventude Operária Católica (JOC) e enfrentou a ditadura militar. Em seguida, ele ingressou na Ação Popular (AP), um desdobramento da organização católica. Em 1968, Nolasco foi uma das lideranças na greve dos metalúrgicos de Contagem (MG). Perseguido pela ditadura, ele fugiu para São Paulo e se filiou em 1972 ao PCdoB, partido pelo qual se elegeu vereador por duas vezes.

