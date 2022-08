Vítimas da Prevent Senior na pandemia acionam a Justiça contra arquivamento da CPI da Covid

Apoie o 247

Rede Brasil Atual - As vítimas da atuação da operadora privada de saúde Prevent Senior durante a pandemia acionaram o Supremo Tribunal Federal (STF) pela efetividade do inquérito contra a empresa a partir das conclusões da CPI da Covid. A comissão parlamentar do Senado evidenciou a participação direta da cúpula do governo de Jair Bolsonaro (PL) no que foi chamado de “gabinete paralelo“, na tomada de ações da empresa. A Prevent Senior adotou terapias experimentais com uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a covid-19, como a cloroquina, a partir da influência do governo federal.

A ação, impetrada por meio da Associação Nacional Vida e Justiça, repudia o arquivamento do inquérito da CPI, promovido pela vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo. A magistrada decidiu, de forma monocrática, que os crimes imputados pela CPI da Covid deveriam ser averiguados em instância administrativa, e não civil ou penal. A decisão, que confronta o posicionamento majoritário dos operadores do Direito, reflete a postura de “apatia” do PGR, Augusto Aras, diante das mais diversas infrações cometidas por Bolsonaro e seus apoiadores.

A CPI da Covid deixou explícito que a Prevent Senior adotou medicamentos ineficazes a partir de pressão do presidente, inclusive, sem a concordância dos pacientes. Eles foram utilizados como “cobaias” dos medicamentos defendidos pela postura ideológica, não científica, negacionista, dos apoiadores do Bolsonaro.

“Estes medicamentos conhecidamente ineficazes foram distribuídos a ministrados a milhares de pessoas (cobaias), de modo que, infelizmente, muitos faleceram. Este plano, pacto ou aliança acabou resultando na morte de milhares de brasileiros de maneira direta ou indireta porque impediu que os doentes recebessem o tratamento médico adequado” afirma o documento assinado pelos afetados, doentes pelo bolsonarismo.

