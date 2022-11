Vitória adquire botões do pânico para 103 unidades de ensino; Violência nas escolas é tema em equipe de transição

Apoie o 247

247 - A Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, anunciou a compra de botões do pânico para 103 unidades de ensino da sua rede municipal, informa o jornal O Globo. A iniciativa, que ainda é considerada experimental pela Secretaria de Educação, visa prevenir ou mitigar "os efeitos de violência e invasões" nas escolas, segundo publicação no Diário Oficial do município desta segunda-feira.

O projeto começou em agosto após um jovem armado com facas, bombas caseiras e três bestas invadir a Escola Municipal Éber Louzada Zipinotti, no bairro Jardim da Penha, com o objetivo de cometer um massacre.

Nesta sexta-feira, um adolescente de 16 anos entrou em duas escolas de Aracruz e disparou contra professores e alunos. Três pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas.

De acordo com a Rede Brasil Atual, a chacina em Aracruz levou o tema para o grupo de trabalho de educação do governo de transição de Lula (PT). O professor da USP Daniel Cara encaminhou a sugestão.

“Casos de violência nas escolas explodem no Brasil. A tragédia de hoje, em Aracruz, é mais um triste episódio. É preciso desarmar a população e coibir grupos de ódio. Com urgência”, disse Cara, mais cedo, por meio de sua conta no Twitter. O especialista é um dos coordenadores da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.

