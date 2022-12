"Vitória da democracia e do respeito ao estado de direito", diz Alexandre de Moraes

Presidente do TSE também disse que a diplomação da chapa Lula-Alckmin é o reconhecimento da "legitimidade política conferida soberanamente pelo povo brasileiro" edit

247 - O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que a diplomação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde desta segunda-feira (12), em Brasília, é a “celebração da vitória da democracia, da vitória do respeito ao estado de direito, da vitória da fiel observância da Constituição Federal”.

Ainda segundo ele, “a diplomação da chapa presidencial eleita, presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice-presidente Geraldo Alckmin, consiste no reconhecimento da lisura do pleito eleitoral e na legitimidade política conferida soberanamente pelo povo brasileiro por meio do voto direto e secreto”.

