Viúva e ex-mulher de Lázaro negam acordo para pagar multa ou trabalhar

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - A viúva, a ex-mulher e a ex-sogra do maníaco Lázaro Barbosa, 32 anos, rejeitaram a proposta de acordo do Ministério Público de Goiás (MPGO) no processo em que são acusadas de terem ajudado o criminoso. Segundo as investigações, elas teriam omitido a informação de que tiveram contato com o maníaco durante as buscas policiais.

Após cometer uma chacina no Distrito Federal, Lázaro se escondeu na mata goiana por 20 dias, até que foi encontrado e morto por policiais. Em julho de 2021, a Polícia Civil indiciou a viúva de Lázaro, Ellen Vieira da Silva, a ex-companheira dele, Luana Cristina Evangelista Barreto, e a mãe dela, Isabel Evangelista De Sousa, por favorecimento pessoal.

Leia a íntegra no Metrópoles .

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE