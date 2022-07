"Vivemos um período mais grave do que a ditadura", diz Fernando Pimentel após assassinato de petista

Apoie o 247

ICL

247 - A intolerância, a radicalização política e o estímulo à violência armada, patrocinados por Jair Bolsonaro, tiraram duas vidas na madrugada deste domingo, em Foz do Iguaçu. Entre elas a do companheiro Marcelo Arruda, diretor do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz e candidato a vice-prefeito de Foz do Iguaçu pelo PT nas eleições municipais de 2020.

Marcelo, que deixa deixa esposa e quatro filhos, foi mais uma entre tantas vítimas da intolerância política que tem tirado a vida de ambientalistas, jornalistas, indígenas, quilombolas e militantes políticos que discordam e combatem a política fascista que surgiu no Brasil após a eleição de Bolsonaro.

Ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato a deputado federal, Fernando Pimentel alertou: "vivenciamos um período ainda mais grave do que o regime militar iniciado em 1964. Hoje os civis estão sendo estimulados a promoverem uma ruptura democrática e social no país. Só a união do campo democrático pode impedir um processo eleitoral dominado pelo ódio e pela intolerância".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE