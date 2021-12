"Vivenciamos a era da picanha com Lula e do osso com Bolsonaro", diz André Constantine

Apoie o 247

247 - O militante André Constantine comentou na TV 247 o slogan utilizado por parte do eleitorado do ex-presidente Lula (PT) “Picanha, cerveja e Lula 2022”. Para ele, a frase é “genial”.Constantine afirmou que o slogan, utilizado no Prêmio Multishow por Juçara Marçal e sua empresária, Mariana Mansur, lembra a população da fartura vivida no período em que o PT esteve no poder.

“Esse slogan é realmente genial. Ele externa toda a comparação entre os governos Lula e Dilma e o governo Bolsonaro. Isso externa para a população, para o povo brasileiro, a diferença. Nos governos Lula e Dilma, nós vivenciamos a era da picanha, da fartura, e no governo Bolsonaro nós vivenciamos a era do osso. É importante resgatarmos junto ao povo brasileiro o legado deixado pelo PT”, declarou.

