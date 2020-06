"Você será investigada", adverte Natália Bonavides a Zambelli sobre ameaças contra deputado do PT

247 - A deputada Natália Bonavides (PT-RN) advertiu que a também deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) será investigada pelas ameaças de morte feitas contra Rogério Correia (PT-MG), após ele ter apresentado requerimento pedindo a apreensão do passaporte do ex-ministro Abraham Weintraub, demissionário do Ministério da Educação.

"A deputada Carla Zambelli disse que o deputado Rogério Correia ia sentir o 'tsunami Bolsonarista em suas redes' por ter pedido a apreensão do passaporte de Weintraub. Pouco depois, o deputado começa a receber ameaças de morte pelas redes. A deputada Natália Bonavides (PT-RN) advertiu que a também deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) será investigada pelas ameaças de morte feitas contra Rogério Correia (PT-MG), após ele ter apresentado requerimento pedindo a apreensão do passaporte do ex-ministro Abraham Weintraub, demissionário do Ministério da Educação.", escreveu a paralmentar em sua página no Twitter.

A deputada Carla Zambelli disse que o deputado Rogério Correia ia sentir o "tsunami Bolsonarista em suas redes" por ter pedido a apreensão do passaporte de Weintraub. Pouco depois, o deputado começa a receber ameaças de morte pelas redes. Você será investigada, @CarlaZambelli38 . June 20, 2020

