“Vocês são um bando de malandros”, disse pastor lobista a prefeitos

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - O prefeito Kelton Pinheiro (Cidadania), de Bonfinópolis (GO), afirmou, nesta terça-feira (5/4), que os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos cobraram propina de R$ 15 mil para viabilizar a construção de uma escola com 12 salas, orçada em R$ 7 milhões, na cidade.

O gestor municipal participou de audiência na Comissão de Educação do Senado Federal. A sessão foi convocada após as denúncias de um suposto esquema de favorecimento no Ministério da Educação.

Pinheiro narra que a oferta ocorreu em almoço convocado pelos pastores junto a prefeitos que estavam em Brasília para uma agenda do MEC com o então ministro, Milton Ribeiro. Segundo o chefe do Executivo de Bonfinópolis, os aliados do pastor Gilmar Santos tinham “desconto” no valor da propina cobrada para destravar as demandas municipais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles .

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE