Voluntário de ONG em Manaus é preso acusado de desviar mais de 60 cilindros de oxigênio

247 - João Victor Araújo da Silva se tornou voluntário de uma ONG que transportava cilindros doados para hospitais de todo o estado do Amazonas, foi preso sob a acusação de ter desviado mais de 60 cilindros de oxigênio.

De acordo com a polícia, João se apresentava como policial e se voluntariou para ajudar em janeiro deste ano, quando o estado enfrentou um colapso sanitário, com pessoas morrendo à esperta de um leito de UTI e a baixa do estoque de cilindros de oxigênio. Ele desviava os cilindros para revender a preços superfaturados.

“Ele se infiltrou numa organização sem fins lucrativos que distribui oxigênio às pessoas que mais precisavam nas estruturas hospitalares e lá de dentro começou a desviar oxigênio e revender a preços superfaturados, lucrando com a desgraça dos outros”, explica a delegada Emília Ferraz.

Os cilindros chegavam até Manaus de avião ou de barco, e a ONG recebia e encaminhava o oxigênio para os hospitais. Segundo a investigações, o acusado sempre oferecia ajuda para fazer o transporte dos cilindros recarregados aos hospitais. Veja na reportagem acima:

Em seis meses, o suspeito conseguiu arrecadar R$ 140 mil, que, ainda segundo a polícia, gastou em festas e viagens.

