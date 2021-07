Votação do caso das rachadinhas de Flávio Bolsonaro no Supremo dependerá de decisão de Nunes Marques

Segunda Turma do Supremo será presidida no segundo semestre pelo ministro Nunes Marques edit

247 - A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) entrará no segundo semestre de um jeito diferente: sai de cena a presidência de Gilmar Mendes, que ao longo de um ano deu o tom ao colegiado, e assume o posto o mais novo ministro da Corte, Nunes Marques.

A Segunda Turma ficou famosa pelo julgamento dos processos relacionados à Lava-Jato.

De acordo com a regra do STF, a presidência cabe ao ministro mais antigo, mas é proibida a recondução “até que todos os seus integrantes tenham exercido a presidência, observada a ordem decrescente de antiguidade.”

Ficará nas mãos de Nunes Marques — o primeiro ministro indicado ao Supremo por Jair Bolsonaro — pôr em pauta a análise de processos como o recurso do Ministério Público do Rio que discute o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na investigação das “rachadinhas” em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), informa O Globo.

