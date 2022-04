"Vote na bancada que vai defender o nosso projeto", diz Lula

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT), em entrevista à mídia independente e youtubers nesta terça-feira (26), afirmou que dará mais importância à eleição de deputados federais do que à eleição presidencial neste ano.

"Não adianta votar em um presidente da República se não votar em uma quantidade de deputados que pensam ideologicamente igual o presidente para fazer as mudanças que necessitamos. Qualquer presidente eleito hoje, com o orçamento secreto, terá muita dificuldade de governar esse país", afirmou o petista.

"Eu pretendo fazer uma campanha dizendo: 'vote na bancada que vai defender nosso governo'. E aí eu tenho que ter uma lista com o nome de todos os deputados de todos os partidos que estão me apoiando para a gente fazer as pessoas votarem. É preciso convencer o povo de que ele não pode continuar colocando raposa para tomar conta do galinheiro, porque as raposas vão comer, e não cuidar das galinhas. Essa é uma tarefa que é compromisso de campanha", acrescentou.

Lula ainda afirmou que Jair Bolsonaro (PL) é o presidente mais "rastejante" da história do Brasil e, ao citar as decretações de sigilo sobre temas sensíveis ao governo, afirmou: "vamos dar um jeito nisso". "Nunca antes na história do país teve um presidente tão rastejante diante do Congresso Nacional como o Bolsonaro. Ele não tem força nenhuma. Nem o orçamento, que é para o presidente executar, ele executa. Quem executa é o presidente da Câmara, do Senado. Aí ele vive de favor, fazendo seus decretos, indultos fora de hora, colocando qualquer coisinha que o filho dele faça sob sigilo de 100 anos".

