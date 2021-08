"Vou decidir se serei candidato e ao que serei", diz Ricardo Salles

Salles deixou o comando do Ministério do Meio Ambiente no final de junho, sob acusações de participação em esquema de madeira ilegal edit

247 - O ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que deixou a pasta no final de junho sob acusações de participação em esquema de madeira ilegal, disse à rádio bolsonarista Jovem Pan que avalia se candidatar nas eleições de 2022.

“Eu sigo sendo um advogado, embora, por enquanto, esteja naquele período de quarentena. Até o final do ano não posso advogar, mas a partir de janeiro posso. Por outro lado, a minha participação política continua. Ainda que não seja no Ministério, tenho muitos amigos na política, tanto no Estado de São Paulo quanto em Brasília. Eu vou decidir se serei candidato e ao que serei, [nas eleições], no momento oportuno”, disse.

Salles disse que se manterá alinhado à pauta liberal na economia e conservadora nos costumes. “O Brasil não pode ser, como a gente sempre defendeu, uma ilha política no mundo em que aqui só tem esquerda. Aqui só vale discussões, posturas e ideias de esquerda. Quem não é de esquerda, seja no espectro econômico ou comportamental, tem as suas posturas e visões de planos desqualificadas. Isso não é democracia.”

