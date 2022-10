"Vou ganhar as eleições para recuperar o direito do povo de ser feliz. Vamos em frente", diz Lula no dia seguinte à eleição

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Lula (PT) se manifestou na manhã desta segunda-feira (3) pelo Twitter, no dia seguinte à eleição que definiu um segundo turno entre ele e Jair Bolsonaro (PL), a ser realizado em 30 de outubro.

"A esperança do povo brasileiro me deixa muito emocionado. É por isso que digo para vocês que vou ganhar as eleições, para recuperar o direito do povo de ser feliz. O povo brasileiro precisa, merece e tem o direito de ser respeitado outra vez. Vamos em frente, bom dia!", escreveu.

Com 99,99% das urnas apuradas, Lula recebeu 48,43% dos votos e Bolsonaro 43,20%.

