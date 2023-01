'Vou trabalhar mais do que trabalhei nos governos anteriores porque os desafios são maiores', diz Lula

Apoie o 247

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usou as redes sociais neste sábado (7) para afirmar que os desafios de sua nova gestão à frente da Presidência da República serão maiores que os dos seus dois mandatos anteriores.

“Eu tenho quatro anos para trabalhar mais do que trabalhei nos governos anteriores, porque os desafios no Brasil são maiores. E não haverá nada que nos impeça de cumprir a missão de melhorar a vida de todo o povo brasileiro, em especial daqueles que mais precisam. Bom dia!”, postou Lula no Twitter.

Na sexta-feira (6),Lula comandou sua primeira reunião ministerial e cobrou dos integrantes do primeiro escalão do governo agilidade para concluir obras paradas do “Minha Casa, Minha Vida”, de escolas e creches, ainda no primeiro semestre, além de entregar promessas feitas na campanha eleitoral, de atender as necessidades dos mais carentes.

