Waack alerta que Bolsonaro está moderando discurso e ampliando a articulação para ser ele mesmo a "terceira via"

O jornalista afirma que, de acordo com o centrão, a chamada terceira via para eleição de 2022 é "um Bolsonaro domado, controlado e dedicado a atender as plateias do clientelismo" edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal O Estado de S.Paulo, o jornalista William Waack afirma que Jair Bolsonaro tenta mudar o perfil para não deixar boa parte dos eleitores estimulados a votar na chamada terceira via na eleição presidencial de 2022.

"Para o Centrão não é Lula que surge como peso “contrário” a ser oferecido contra Bolsonaro. Mas, sim, um Bolsonaro domado, controlado e dedicado a atender as plateias do clientelismo por meio do qual sobrevive o Centrão (entendido como as forças políticas sempre próximas aos cofres e máquinas públicas). Em outras palavras, a alternativa entre o Bolsonaro que se conhece e o Lula que se conhece é o Bolsonaro do Centrão", escreve.

De acordo com o jornalista, "até aqui Bolsonaro desmentiu todos os cálculos políticos que apontavam para o que seria 'racionalmente' mais vantajoso para ele – nem governou, nem juntou os elementos decisivos para qualquer tipo de golpe". "Ou seja, é o maior inimigo de si mesmo. Deve-se reconhecer que os profissionais da política no Centrão são mestres em sobrevivência e a aposta em Bolsonaro terceira via resulta de cálculo político frio, brutal e cínico. Mas é arriscadíssima".

