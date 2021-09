Wadih Damous defende que esquerda e movimentos sociais abracem o Supremo

"Quem tem o arsenal para tirar o Bolsonaro do jogo é o Supremo e o TSE, o Judiciário. Eles têm o canhão. Mas para disparar o canhão a decisão é política", afirmou à TV 247 o ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ. Assista edit

247 - O ex-deputado federal e ex-presidente da OAB-RJ Wadih Damous defendeu nesta quarta-feira (8), em entrevista à TV 247, que a esquerda e os movimentos sociais "abracem" o Supremo Tribunal Federal (STF) diante dos reiterados ataques de Jair Bolsonaro contra a Corte.

Nesta terça-feira, 7 de setembro, Bolsonaro voltou a ameaçar o STF, desta vez em participação em ato golpista convocado por ele.

"De fato, quem tem o arsenal para tirar o Bolsonaro do jogo é o Supremo e o TSE, o Judiciário. O inquérito das Fake News, dos atos antidemocráticos e a questão eleitoral no TSE. Eles têm o canhão. Mas para disparar o canhão a decisão é política. Vamos - esquerda e movimentos sociais - abraçar o Supremo; e você lembra na época da Lava Jato o que eu falava do Supremo. Mas agora é fazer política", argumentou Damous.

"Temos um sujeito que apenas usa a Presidência para fazer agitação, não é para implantar um projeto", concluiu.

