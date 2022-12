Wadih Damous: delinquência de extrema direita tem de ser monitorada antes e depois da posse

Apoie o 247

247 - O advogado Wadih Damous, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que compôs o Gabinete de Transição e foi indicado para a coordenação do Sistema Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça do futuro governo Lula, usou suas redes sociais para condenar mais uma ação terrorista dos golpistas, que desta vez tentaram explodir o aeroporto de Brasília neste sábado (24).

“Essa delinquência de extrema direita tem de ser monitorada. Antes e depois da posse.O episódio de criar terror no aeroporto de Brasília, mostra que parte dessa turma que ocupa porta de quartel vai cair na clandestinidade e se articular para atacar de forma terrorista a democracia”, disse.

O bolsonarista George Washington De Oliveira Sousa, 54, que tentou explodir uma bomba na área do Aeroporto Internacional de Brasília, neste sábado (24), admitiu em depoimento na 01º Delegacia de Polícia (Asa Sul) a motivação política do crime.

Dono de uma empresa de vestuário em Santarém, no Pará, George veio a Brasília após a derrota de Jair Bolsonaro no segundo turno. Desde então, continua na capital federal, participando de atos em frente ao QG do Exército. No começo da noite de sábado, ele foi preso em um apartamento alugado. Foram apreendidos junto dele um fuzil, duas espingardas, revólveres e mais de 1 mil munições e artefatos explosivos.

Segundo o diretor-geral da PCDF, Robson Cândido, o bolsonarista afirmou que, por meio de um atentado, buscava chamar atenção para as questões políticas que defende.

