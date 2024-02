Wadih Damous diz que Lula acertou ao comparar as ações israelenses aos métodos nazistas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, se manifestou no X em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A guerra não é de Israel contra o Hamas. A guerra é de Israel contra o povo palestino. Com razão, o presidente Lula comparou os métodos israelenses aos métodos nazistas", afirmou.

Com agenda oficial na Etiópia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista coletiva neste domingo (18) e comparou a ação de Israel em Gaza ao massacre de Hitler contra judeus.

continua após o anúncio

“Quando eu vejo o mundo rico anunciar que está parando de dar contribuição humanitária aos palestinos, eu fico imagino qual é o nível de consciência humanitária dessa gente, de solidariedade, que não vê que na Faixa de Gaza não ocorre uma guerra, mas sim um genocído”, disse Lula.

“O que está acontecendo na Faixa de Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus”, acrescentou.

continua após o anúncio

Lula ainda destacou que o Brasil, em 2010, foi o primeiro país a reconhecer o estado palestino. “O Brasil condenou o Hamas, mas não pode deixar de condenar o que o exército de Israel está fazendo”.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: