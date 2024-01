Wadih Damous: 'Lula acerta ao aderir à ação proposta pela África do Sul contra Israel'

Apoie o 247

247 - O secretário nacional do Consumidor, Wadih Damous, demonstrou apoio nesta sexta-feira (12) à iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o chefe de Estado concordar com a peça de acusação contra Israel elaborada por autoridades da África do Sul por causa do genocídio de palestinos na Faixa de Gaza.

"Acertada a decisão do presidente @LulaOficial em aderir à ação proposta pela África do Sul contra Israel, na Corte de Haia, pela prática de genocídio sobre o povo palestino. Não há outra designação para os crimes cometidos por Israel em Gaza. É genocídio!", escreveu o dirigente na rede social X.

De acordo com o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, mais de 23,7 mil palestinos morreram no território desde o dia 7 de outubro por conta dos bombardeios israelenses.

As acusações contra o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu foram apresentadas nessa quinta (11) à Corte Internacional de Justiça (CIJ), na Holanda. No documento, entre os crimes cometidos por Israel estão mortes, destruição de moradias, hospitais e crianças amputadas sem anestesia.

Acertada a decisão do presidente @LulaOficial em aderir à ação proposta pela África do Sul contra Israel, na Corte de Haia, pela prática de genocídio sobre o povo palestino. Não há outra designação para os crimes cometidos por Israel em Gaza. É genocídio! — Wadih Damous (@wadih_damous) January 12, 2024

