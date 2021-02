Wadih Damous sobre Dallagnol: "É inaceitável que esse sujeito continue procurador"

Damous destacou que, considerando os crimes da Lava Jato, as conversas que Dallagnol manteve com juízes devem ser condenadas edit

247 - O advogado Wadih Damous condenou as declarações de Deltan Dallagnol, que disse que as conversas que ele mantinha com juízes e advogados são "normais".

Damous destacou que, considerando os crimes da Lava Jato, estas são conversas ilegais.

"É inaceitável que esse sujeito continue procurador da República", afirmou.

Dallagnol,com o cinismo costumeiro, diz que as conversas entre advogados,juízes e promotores são comuns.Isso é verdade.Mas não para cometer crimes e atentados à ordem jurídica como faziam os integrantes da lava jato.É inaceitável que esse sujeito continue procurador da república. — Wadih Damous (@wadih_damous) February 13, 2021

