Wagner Rosário pede desculpas a Simone Tebet "caso ela tenha se ofendido"

“Às vezes, no calor do embate, somos agressivos inconscientemente. Estendo minhas desculpas a todas mulheres que tenham se sentido ofendidas”, afirmou o ministro da CGU, Wagner Rosário, que chamou a senadora de “descontrolada” edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após tê-la insultado, o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário, pediu desculpas à senadora Simone Tebet (MDB) "caso ela tenha se ofendido". “Apesar de tê-lo feito pessoalmente, reitero meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido”, destacou.

“Senadora Simone Tebet. Apesar de tê-lo feito pessoalmente, reitero meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido. Às vezes, no calor do embate, somos agressivos inconscientemente. Estendo minhas desculpas a todas mulheres que tenham se sentido ofendidas”, afirmou Rosário no Twitter.

Senadora @SimoneTebetms. Apesar de tê-lo feito pessoalmente, reitero meus pedidos de desculpas caso minhas palavras tenham lhe ofendido. Às vezes, no calor do embate, somos agressivos inconscientemente. Estendo minhas desculpas a todas mulheres que tenham se sentido ofendidas. PUBLICIDADE September 21, 2021

Após a senadora Simone Tebet (MDB) fazer uma dura inquirição, Wagner Rosário chamou a parlamentar de "descontrolada" e provocou a fúria de senadores. Parlamentares acusaram o ministro de machismo e destacaram o desrespeito de Rosário a Simone.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE