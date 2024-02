Wajngarten diz que Bolsonaro vai entregar passaporte à Polícia Federal

Apoie o 247

247 - Nesta quinta-feira (8), o advogado de Jair Bolsonaro (PL), Fabio Wajngarten, anunciou que seu cliente entregará seu passaporte às autoridades da Polícia Federal. A ação é parte do cumprimento de um mandado de medida restritiva que impede Bolsonaro de deixar o país e exige a entrega do documento dentro de um prazo de 24 horas. Essa medida ocorre no contexto de uma operação da PF que investiga suspeitas de uma organização criminosa envolvida em uma tentativa golpe de Estado e na abolição do Estado Democrático de Direito. Bolsonaro é o principal alvo da investigação. A atuação desse grupo tinha como objetivo obter vantagens políticas através da permanência de Jair Bolsonaro no poder.

Wajngarten esclareceu que Bolsonaro também instruiu seu auxiliar direto, Tércio Arnaud, que também é alvo da operação, a retornar para sua residência em Brasília. Arnaud estava hospedado na residência de Bolsonaro, localizada em Mambucaba, distrito de Angra dos Reis, no momento em que a Polícia Federal chegou para cumprir o mandado de busca e apreensão.

Em declaração publicada na rede social X, antigo Twitter, Wajngarten afirmou: "em cumprimento às decisões de hoje, o Presidente Jair Bolsonaro entregará o passaporte às autoridades competentes. Já determinou que seu auxiliar direto, que foi alvo da mesma decisão, que se encontrava em Mambucaba, retorne para sua casa em Brasília, atendendo a ordem de não manter contato com os demais investigados".

