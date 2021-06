Wajngarten planejou criar departamento de ‘contrainformação’ com blogueiro bolsonarista

247 - O ex-secretário Especial de Comunicação Social (Secom), Fábio Wajngarten discutiu, em grupos bolsonaristas nas redes sociais a criação de um departamento de “comunicação estratégica e contrainformação” para auxiliar Jair Bolsonaro. As mensagens foram capturadas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito que apura o financiamento e realização de atos antidemocráticos. O material foi encontrado em celulares do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos.

De acordo com o jornal Valor Econômico, os autos do inquérito apontam diversas mensagens trocadas entre Wajngarten e Allan dos Santos. Em um dos diálogos, datado de abril de 2019 - pouco após Wajngarten ser nomeado para a chefia da Secom - um interlocutor chamado “Jorge” teria feito a proposta. Wajngarten respondeu afirmando que a estrutura seria implementada quando a secretaria estivesse “minimamente estruturada”.

Em uma outra troca de mensagens, Allan do Santos atacou o então ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz e sugeriu: "coloca o Carlos no lugar dele". A PF pediu, em junho do ano passado, a autorização para cumprir mandados de busca e apreensão na Secom e em endereços ligados ao ex-secretário. A Procuradoria-Geral da República (PGR), porém, não avalizou o pedido dos investigadores e as diligências acabaram não se concretizando.

