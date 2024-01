Waldez Góes garante que não faltarão recursos para ajudar o município do Rio

Apoie o 247

247 - O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, afirmou, neste domingo (14), que não vai faltar dinheiro para a cidade do Rio de Janeiro (RJ). O titular da pasta conversou com o prefeito Eduardo Paes, e colocou a estrutura da Defesa Civil Nacional à disposição do município.

"Não faltarão recursos federais para atendimento à cidade do Rio de Janeiro. Essa é uma determinação do presidente Lula para qualquer caso de desastre em nosso país", disse Góes, sem citar quanto o governo federal poderá enviar para o Rio. O relato foi publicado no jornal O Globo.

"Estamos acompanhando de perto a situação do Rio de Janeiro e vamos fazer tudo o que for necessário para atender a população afetada. Estamos prontos para enviar uma equipe da Defesa Civil Nacional para dar apoio no atendimento à população afetada e nos procedimentos necessários para a solicitação de recursos federais", acrescentou.

O prefeito Eduardo Paes decretou situação de emergência na capital por volta das 15h. O Centro de Operações Rio informou que a cidade entrou em estágio operacional número 4, o segundo mais alto na escala de riscos. Em Niterói, o alerta é máximo.

