Weintraub aciona Boulos na Justiça após ser chamado de "imbecil"

Os advogados do líder do MTST estão aguardando para tomar conhecimento da íntegra da acusação e, assim, orientar os procedimentos jurídicos da defesa edit

Revista Fórum - O ex-ministro da Educação de Jair Bolsonaro, Abraham Weintraub, ingressou no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) com uma queixa-crime contra o líder do MTST e ex-candidato à presidência Guilherme Boulos (PSOL).

A acusação é de injúria e difamação, motivada por um tuite de Boulos, postado no dia 20 de janeiro, no qual chama Weintraub de “imbecil”, junto com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

O Brasil corre o risco de ficar sem vacinas suficientes por falta de insumos da China por causa de Jair Bolsonaro e três imbecis: Dudu Bananinha, Ernesto Araújo e Weintraub. pic.twitter.com/7YCGsRTqtQ January 20, 2021

